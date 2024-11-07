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ТАСС: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

ТАСС: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль трассу снабжения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР).

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