ТАСС: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль трассу снабжения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР).
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