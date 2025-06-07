В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 14 тыс. человек

В Турции более 14 тыс. человек пострадали из-за травм, полученных при закалывании жертвенных животных в первый день праздника Курбан-байрам, сообщил 7 июня министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.
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