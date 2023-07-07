ЕДГ-2023 в Нижегородской области: почему партии отказываются участвовать в выборах

Несколько партий заявили об отказе от участия в выборах губернатора Нижегородской области. «Актуальные комментарии» спросили руководителя Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгения Семёнова, почему в регионе сложилась такая ситуация с политической конкуренцией.