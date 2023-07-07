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ЕДГ-2023 в Нижегородской области: почему партии отказываются участвовать в выборах

ЕДГ-2023 в Нижегородской области: почему партии отказываются участвовать в выборах

Несколько партий заявили об отказе от участия в выборах губернатора Нижегородской области. «Актуальные комментарии» спросили руководителя Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгения Семёнова, почему в регионе сложилась такая ситуация с политической конкуренцией.

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Комментарии
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tsan tsan
Лучше &quot;гордо&quot; отказаться от участия в выборах, чем продемонстрировать &quot;успех&quot; в пределах статистической погрешности. Так сказать, сохранить морду лица.
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