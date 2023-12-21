Поставщики поднимут цены на продукты, ФНС обратила внимание на ВНЖ, покупатель Heineken рассказал о сделке

Ритейлеры получили письма о повышении цен на 5–20% на продукты с нового года. Производители винят ослабевший рубль и подорожавшие перевозки, логисты — рост затрат на персонал, автопарк и аренду складов НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.