Поставщики поднимут цены на продукты, ФНС обратила внимание на ВНЖ, покупатель Heineken рассказал о сделке

Ритейлеры получили письма о повышении цен на 5–20% на продукты с нового года. Производители винят ослабевший рубль и подорожавшие перевозки, логисты — рост затрат на персонал, автопарк и аренду складов НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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