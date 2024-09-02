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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уил о росте привлекательности КХЛ для легионеров: «Тебя и семью хорошо принимают, к вам хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время»

– В это межсезонье много иностранцев приехали в разные команды. Значит ли это, что КХЛ становится популярнее и привлекательнее для легионеров? – Мне кажется, что да.

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