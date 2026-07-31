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Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем»

Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы «как бы МИДа Украины» Андрея Сибиги о том, что Россия развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

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