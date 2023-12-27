Ливанов объяснил, что бежавшие Смольянинов и Машкова не нужны за границей

В последнее время все больше поступает сообщений о том, что актер-иноагент Артур Смольянинов, актриса Маша Машкова и другие бежавшие из России после начала СВО испытывают на западе трудности с получением работы в кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии