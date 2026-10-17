По меньшей мере 12 атак на коммерческие суда зафиксировали в период с 12 по 17 октября в районе Ормузского пролива.
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