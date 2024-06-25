Ефимов: на открытые аукционы выставлены права на реализацию трёх проектов КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на открытые аукционы выставлены права на реализацию трёх проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице.
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