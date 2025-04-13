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В Ростове-на-Дону общественники из “Русской Общины” помогли задержать вора икон в храме, который очень похож на Дмитро Гордона*

В Ростове-на-Дону общественники из “Русской Общины” помогли задержать вора икон в храме, который очень похож на Дмитро Гордона*

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в Ростове-на-Дону мужчина, очень схожий по внешности с украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном*, и, видимо, ещё гнилым нутром, зашёл в церковь Преподобного Серафима Саровского.

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