Киркоров передаст свой гонорар пострадавшим жителям Белгорода, но сам не приедет

Филипп Киркоров придумал, как распорядиться гонораров за участие в новогоднем шоу.О намерении направить свой гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" на НТВ "пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки" в Белгородской области Филипп Киркоров сообщил в соцсетях.