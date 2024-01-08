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Царьград

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Киркоров передаст свой гонорар пострадавшим жителям Белгорода, но сам не приедет

Киркоров передаст свой гонорар пострадавшим жителям Белгорода, но сам не приедет

Филипп Киркоров придумал, как распорядиться гонораров за участие в новогоднем шоу.О намерении направить свой гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" на НТВ "пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки" в Белгородской области Филипп Киркоров сообщил в соцсетях.

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