Shot: пальцы рук Хлебниковой начали отказывать из-за ревматоидного артрита

У 58-летней певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук, сообщил Telegram-канал Shot. Знаменитость страдает от прогрессирующего ревматоидного артрита, а к проблемам со здоровьем также добавился невроз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии