Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вице-спикер парламента Эстонии разочарован поездкой в КНР: китайцы утверждают, что НАТО виновато в войне на Украине

Вице-спикер парламента Эстонии разочарован поездкой в КНР: китайцы утверждают, что НАТО виновато в войне на Украине

Соединенные Штаты, а следом и их сателлиты из так называемой западной коалиции, первыми объявили Россию и Китай своими стратегическими противниками, всячески стремясь помешать геополитическому влиянию и экономическому росту РФ и КНР.

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