В Калуге на 2 недели перекроют улицу из-за аварии на теплотрассе

С 9:00 18 сентября до 23:00 2 октября перекроют проезд по Молодежной улице в Калуге, на участке от Грабцевского шоссе до Моторной улицеС 9:00 18 сентября до 23:00 2 октября перекроют проезд по Молодежной улице в Калуге, на участке от Грабцевского шоссе до Моторной улице.