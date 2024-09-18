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Калужские новости

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В Калуге на 2 недели перекроют улицу из-за аварии на теплотрассе

В Калуге на 2 недели перекроют улицу из-за аварии на теплотрассе

С 9:00 18 сентября до 23:00 2 октября перекроют проезд по Молодежной улице в Калуге, на участке от Грабцевского шоссе до Моторной улицеС 9:00 18 сентября до 23:00 2 октября перекроют проезд по Молодежной улице в Калуге, на участке от Грабцевского шоссе до Моторной улице.

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