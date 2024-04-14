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IT-спартакиада проходит в Нижнем Новгороде

IT-спартакиада проходит в Нижнем Новгороде

Спартакиада среди представителей крупных нижегородских IT-компаний проходит в Нижнем Новгороде.В течение четырёх месяцев они соревновались в турнирах по 10 видам спорта, в том числе по волейболу, бадминтону, шахматам, боулингу.

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