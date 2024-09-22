Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили за час 19 снарядов «натовского» калибра по Донецку и Горловке. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.