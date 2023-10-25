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Шойгу: у России появились ЗРК, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

Шойгу: у России появились ЗРК, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках посещения пункта управления российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации рассказал, что у Вооруженных сил РФ появились комплексы, которые сбили за пять дней 24 украинских военных самолета.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Трамп тоже подонок и ему так же веры нет
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4 д.
l
leonid
Спрашивается, а на хрена теперь укре нужны F-16, если сразу пойду в утиль.
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3 д.
александр почекунин
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3 д.

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