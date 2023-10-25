Шойгу: у России появились ЗРК, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках посещения пункта управления российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации рассказал, что у Вооруженных сил РФ появились комплексы, которые сбили за пять дней 24 украинских военных самолета.