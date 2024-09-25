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АБК: коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

АБК: коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

Как сообщил РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков, статистика показывает, что типичные должники — это клиенты в возрасте от 30 до 45 лет со средней суммой задолженности в банках от 150 до 200 тысяч рублей.

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