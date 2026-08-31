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Проверка автомобилей Geely и BYD: регулятор выявил несоответствия в производстве

Проверка автомобилей Geely и BYD: регулятор выявил несоответствия в производстве

Министерство промышленности и информатизации КНР (МИИТ) публично раскрыло результаты проверки соответствия производства на выборочных экземплярах Geely EX2 и BYD Qin L DM-i в рамках ежегодной инспекции новых энергетических автомобилей за 2025 год.

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