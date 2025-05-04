Учёные создали новое антибактериальное покрытие для эмали

Отечественные специалисты из Воронежа, совместно с коллегами из Бразилии, Египта и Южной Кореи, изготовили новый материал, который при нанесении на поверхность зубной эмали оказывает защитное действие и предотвращает образование зубного налёта.
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