Рогов: более 50 военных ВСУ погибли во время награждения на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что более 50 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины погибли в результате удара во время награждения в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.
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