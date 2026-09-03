Царьград
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Царьград

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На русских автомобилистов открыли дикую охоту: Чтобы выжить под дронами, придётся заплатить

На русских автомобилистов открыли дикую охоту: Чтобы выжить под дронами, придётся заплатить

Парадоксальная ситуация сложилась на дорогах в России. Люди, спасаясь от вражеских беспилотников, попадают на деньги.

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