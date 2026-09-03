На русских автомобилистов открыли дикую охоту: Чтобы выжить под дронами, придётся заплатить

Парадоксальная ситуация сложилась на дорогах в России. Люди, спасаясь от вражеских беспилотников, попадают на деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ "Мы готовы": Мерц...
- T Турция передала У...
- Банки могут начат...
На рои дронов надо ответить ковровыми бомбардировками.