СПбПУ: создана не разрушаемая желудочным соком оболочка лекарств от ротавируса

Ученые Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ разработали микро- и наночастицы, которые будут доставлять терапевтические миРНК в кишечник, защищая их от желудочного сока, для борьбы с ротавирусами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии