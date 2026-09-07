TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 045 подписчиков

После обращения к Путину Виктория Боня оказалась под ударом: кто и почему начал атаковать телеведущую

После обращения к Путину Виктория Боня оказалась под ударом: кто и почему начал атаковать телеведущую

Виктория Боня записывала обращение к Владимиру Путину, рассчитывая, по ее собственным словам, донести до президента то, о чем чиновники якобы не решаются говорить напрямую.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым