Странное поведение Витаса вызвало неоднозначную реакцию зрителей на концерте в Китае: видео

Кажется, гастроли Витаса по Китаю в самом разговоре, и проходят довольно успешно, что неудивительно, учитывая бешеную популярность артиста в Поднебесной (однажды в музее Шанхая фанаты выкрали его восковую фигуру).
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