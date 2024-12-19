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Мода и Шоу-бизнес

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Странное поведение Витаса вызвало неоднозначную реакцию зрителей на концерте в Китае: видео

Странное поведение Витаса вызвало неоднозначную реакцию зрителей на концерте в Китае: видео

Кажется, гастроли Витаса по Китаю в самом разговоре, и проходят довольно успешно, что неудивительно, учитывая бешеную популярность артиста в Поднебесной (однажды в музее Шанхая фанаты выкрали его восковую фигуру).

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