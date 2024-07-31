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В МИД заявили, что "глубинное государство" в США не сожалеет о выходе из ДРСМД

В МИД заявили, что "глубинное государство" в США не сожалеет о выходе из ДРСМД

Global Look Press/Airman 1st Class Ryan Quijas/Keystone Press Agency "Глубинное государство" в США не испытывает сожалений из-за выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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