В МИД заявили, что "глубинное государство" в США не сожалеет о выходе из ДРСМД

Global Look Press/Airman 1st Class Ryan Quijas/Keystone Press Agency "Глубинное государство" в США не испытывает сожалений из-за выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.