Екатерина Полякова из Новониколаевского района завоевала титул "Мисс Великая Русь" Три жительницы Волгограда представили область в финале Всероссийского проекта "Мисс Великая Русь-2024".
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Екатерина Полякова из Новониколаевского района завоевала титул "Мисс Великая Русь" Три жительницы Волгограда представили область в финале Всероссийского проекта "Мисс Великая Русь-2024".