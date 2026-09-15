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Царьград

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Daily Mail: Британец признался в убийстве матери семерых детей через 28 лет

Daily Mail: Британец признался в убийстве матери семерых детей через 28 лет

В Великобритании 66-летний Тревор Данкли признался в убийстве Патриции Лэшли спустя 28 лет. Женщина пропала в сентябре 1998 года в Дадли, а ее останки были выброшены в мусорные контейнеры.

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