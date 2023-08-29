Чистая прибыль TCS Group за первое полугодие по МСФО увеличилась в восемь раз

Чистая прибыль TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 36,6 млрд рублей, что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 36,6 млрд рублей, что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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