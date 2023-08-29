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Чистая прибыль TCS Group за первое полугодие по МСФО увеличилась в восемь раз

Чистая прибыль TCS Group за первое полугодие по МСФО увеличилась в восемь раз

Чистая прибыль TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 36,6 млрд рублей, что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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