Ученые предложили новую модель темной материи с тяжелыми составными частицами

Wikimedia Commons Группа физиков-теоретиков предложила новую модель темной материи, в которой набор фундаментальных частиц и их взаимодействий похож на сильно-взаимодействующий сектор Стандартной модели, описываемый квантовой хромодинамикой.
Wikimedia Commons Группа физиков-теоретиков предложила новую модель темной материи, в которой набор фундаментальных частиц и их взаимодействий похож на сильно-взаимодействующий сектор Стандартной модели, описываемый квантовой хромодинамикой.
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