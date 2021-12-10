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Ученые предложили новую модель темной материи с тяжелыми составными частицами

Ученые предложили новую модель темной материи с тяжелыми составными частицами

Wikimedia Commons Группа физиков-теоретиков предложила новую модель темной материи, в которой набор фундаментальных частиц и их взаимодействий похож на сильно-взаимодействующий сектор Стандартной модели, описываемый квантовой хромодинамикой.

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