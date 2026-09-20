Электронное голосование на выборах: явка превысила 82%

На выборах в Госдуму РФ почти шесть миллионов граждан проголосовали электронно. В Москве 2,8 миллиона приняли участие, из них 2,5 миллиона — онлайн.
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Бюджетников заставили голосовать электронно,причём в первый же день с фотоотчётом.