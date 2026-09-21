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Татар-информ

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Депутат ГД Милонов сравнил «тарелочниц» с животными

Депутат ГД Милонов сравнил «тарелочниц» с животными

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Абзацем» сравнил «тарелочниц» с животными. По его мнению, государству необходимо формировать в обществе неприятие культа безрассудного и чрезмерного потребления.

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