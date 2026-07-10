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Происшествия

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В ГВСУ СК России обсудили совместные меры для повышения уровня условий проживания военнослужащих и их семей в военных городках

В ГВСУ СК России обсудили совместные меры для повышения уровня условий проживания военнослужащих и их семей в военных городках

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации состоялось совещание по вопросам обеспечения надлежащего содержания объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры военных городков, а также реализации мер, направленных на повышение качества проживания военнослужащих и членов их семей.

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