В ГВСУ СК России обсудили совместные меры для повышения уровня условий проживания военнослужащих и их семей в военных городках

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации состоялось совещание по вопросам обеспечения надлежащего содержания объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры военных городков, а также реализации мер, направленных на повышение качества проживания военнослужащих и членов их семей.