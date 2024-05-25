ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Я бы давно врезал по Франции и Германии,сразу "передавать" оружие прекратили.Нас страхует ядерное оружие если что и о...Макрон в ходе виз...
  • Eduard
    Стань"раком" Эмануэль!Макрон в ходе виз...
  • Eduard
    Эмануэль! Ха,ха,ха!Макрон в ходе виз...

В Европарламенте осудили высказывания Максимилиана Кра о военных СС

В Европарламенте осудили высказывания Максимилиана Кра о военных СС

Член Европарламента (ЕП) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» резко осудил высказывания первого в списке кандидата на выборах в ЕП от АдГ Максимилиана Кра об офицерах СС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх