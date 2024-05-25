В Европарламенте осудили высказывания Максимилиана Кра о военных СС

Член Европарламента (ЕП) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» резко осудил высказывания первого в списке кандидата на выборах в ЕП от АдГ Максимилиана Кра об офицерах СС.