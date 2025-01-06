В Бразилии завершили расшифровку чёрных ящиков самолёта компании AZAL

Расшифровку записей бортовых самописцев (Чёрных ящиков) потерпевшего крушение возле казахстанского города Актау пассажирского самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) завершили эксперты центра расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии.
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