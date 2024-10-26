Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    А помните случай, когда узбечка работала в котедже и отрезала хозяйскому младенцу голову... ? Месть за ИГИЛУзбекский детекти...
  • Владимир Уфимцев
    Таки да, кто же им верит то?.. беда в том, что десятки лет они были, как и евреи, в верхних эшелонах власти страны - ..."Чего хотят остал...
  • Олег Самойлов
    Во как! Могу высказать свое сожаление по поводу школьного друга! Вот только КТО его ДО ТОГО ДОВЕЛ? Путин, наверное? П...Красные буржуи: к...

«Это наше дело» – Путин не признал и не опроверг присутствие корейских военных на фронтах СВО

«Это наше дело» – Путин не признал и не опроверг присутствие корейских военных на фронтах СВО

Политнавигатор В Киеве отрезвляют насмешников: С корейцами придётся непросто – это элита Очень легкомысленно думать, что якобы готовящиеся к отправке на Украину войска КНДР будут просто брошены на убой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Три полно кровные дивизии спецназа Северной Кореи можно просто забросить в тыл ВСУ на южном направлении, для полномасштабной диверсии в тылу [это специализация любого спецназа], при этом наши войска начнут атаку на Днепропетровск, а оттуда до Приднестровья и всё образовался такой большой котёл в котором окажутся и Николаев, и Одесса. После этой операции Северокарейцев на Украине окажется не 10 тысяч, а 100! Как то вот так. Все довольны, все могут идти домой!
Ответить
13 час.
alik3456 Джексон
...Путин атакует... Хохлы дрожат...Пиздец подкрался не заметно... Вы слушали радиоспектакль... Продолжение после выборов...
Ответить
11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Хорошая идея! Нужен только очень талантливый генерал и решимость руководства России. Вот и конец СВО.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх