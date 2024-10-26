Политнавигатор В Киеве отрезвляют насмешников: С корейцами придётся непросто – это элита Очень легкомысленно думать, что якобы готовящиеся к отправке на Украину войска КНДР будут просто брошены на убой.
«Это наше дело» – Путин не признал и не опроверг присутствие корейских военных на фронтах СВО
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Три полно кровные дивизии спецназа Северной Кореи можно просто забросить в тыл ВСУ на южном направлении, для полномасштабной диверсии в тылу [это специализация любого спецназа], при этом наши войска начнут атаку на Днепропетровск, а оттуда до Приднестровья и всё образовался такой большой котёл в котором окажутся и Николаев, и Одесса. После этой операции Северокарейцев на Украине окажется не 10 тысяч, а 100! Как то вот так. Все довольны, все могут идти домой!
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13 час.
alik3456 Джексон
...Путин атакует... Хохлы дрожат...Пиздец подкрался не заметно... Вы слушали радиоспектакль... Продолжение после выборов...
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Хорошая идея! Нужен только очень талантливый генерал и решимость руководства России. Вот и конец СВО.
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10 час.
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