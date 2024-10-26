«Это наше дело» – Путин не признал и не опроверг присутствие корейских военных на фронтах СВО

ИМ

Ильдус Мамлеев

Три полно кровные дивизии спецназа Северной Кореи можно просто забросить в тыл ВСУ на южном направлении, для полномасштабной диверсии в тылу [это специализация любого спецназа], при этом наши войска начнут атаку на Днепропетровск, а оттуда до Приднестровья и всё образовался такой большой котёл в котором окажутся и Николаев, и Одесса. После этой операции Северокарейцев на Украине окажется не 10 тысяч, а 100! Как то вот так. Все довольны, все могут идти домой!