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Антифашист

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Немецкая Quantum Systems испытывает на Украине автономные логистические платформы

Немецкая Quantum Systems испытывает на Украине автономные логистические платформы

Украина превратилась в полигон для испытания западного вооружения. В частности, немецкая оборонная компания Quantum Systems подписала многомиллионный контракт на поставку Украине десяти автономных грузовиков Daimler Truck Zetros оснащенных комплектом автономного управления Quantum Systems MOSAIC Ground Autonomy Kit, и десяти беспилотных наземных платформ MANDRILL, которые будут тестироваться в условиях фронта.

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