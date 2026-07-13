Немецкая Quantum Systems испытывает на Украине автономные логистические платформы

Украина превратилась в полигон для испытания западного вооружения. В частности, немецкая оборонная компания Quantum Systems подписала многомиллионный контракт на поставку Украине десяти автономных грузовиков Daimler Truck Zetros оснащенных комплектом автономного управления Quantum Systems MOSAIC Ground Autonomy Kit, и десяти беспилотных наземных платформ MANDRILL, которые будут тестироваться в условиях фронта.