Мошенники пытались отобрать особняк у наследников Пресли: детали дела

В США пытались продать роскошный особняк Элвиса Пресли без ведома его владельцев. Мошенники придумали преступную схему, чтобы незаконно присвоить наследство певца и обогатиться на сотни миллионов долларов.
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