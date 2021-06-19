MainStyles

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • secretmaster
    Если им хорошо друг с другом, то какие проблемы.Поклонникам Флоре...
  • SL
    Им виднее, разберутся сами, без посторонних.Готов ли принц Га...
  • SL
    ИмГотов ли принц Га...

Одобряет ли Ким Кардашьян роман Канье Уэста с Ириной Шейк?

Одобряет ли Ким Кардашьян роман Канье Уэста с Ириной Шейк?

Информация о предстоящем разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста впервые появилась в конце 2020 года. Поклонники не хотели верить, что такая красивая и успешная пара распадётся, но в феврале Ким наконец подала документы после почти семи лет брака.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх