Одобряет ли Ким Кардашьян роман Канье Уэста с Ириной Шейк?

Информация о предстоящем разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста впервые появилась в конце 2020 года. Поклонники не хотели верить, что такая красивая и успешная пара распадётся, но в феврале Ким наконец подала документы после почти семи лет брака.
Информация о предстоящем разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста впервые появилась в конце 2020 года. Поклонники не хотели верить, что такая красивая и успешная пара распадётся, но в феврале Ким наконец подала документы после почти семи лет брака.
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