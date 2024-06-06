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Перинчек: Попыткам Запада срывать переговоры по Украине надо противостоять

Перинчек: Попыткам Запада срывать переговоры по Украине надо противостоять

Глава партии парламента Турции Vatan Догу Перинчек сообщил о том, что вновь начать переговорный процесс по поводу бушующего на украинской территории противостояния можно будет лишь в тот момент, когда киевский режим прекратит действовать в соответствии с приказами Запада.

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