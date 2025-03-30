В Прибалтике увидели угрозу в прекращении боевых действий на Украине — FT

Прекращение конфликта на Украине резко увеличивает угрозу безопасности Прибалтике, заявили министр обороны Литвы Довиле Шакалене и глава военного ведомства Эстонии Ханно Певкур, 30 марта в интервью газете The Financial Times (FT).
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