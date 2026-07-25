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Царьград

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ГК "Гранель": 57% русских пар не обсудили вопрос о разделе жилья

ГК "Гранель": 57% русских пар не обсудили вопрос о разделе жилья

В июле группа компаний "Гранель" выяснила, что 57% русских пар не обсуждали, кому достанется жильё при разводе.

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