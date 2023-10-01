Офицер 147-го зенитного ракетного полка провел увлекательную беседу с учащимися 4-й школы города Бобруйска о перспективах поступления в высшие военные учебные заведения страны, многообразии военных специальностей и преимуществах контрактной военной службы.
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