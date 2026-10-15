Что Франция была вынуждена сделать с военными кораблями, которые не продала России?В 2011 году Париж и Москва подписали контракт на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» — сделка стала первой в истории, когда Россия заказывала крупные боевые корабли у страны НАТО.