Аферист из Митино собрал десятки миллионов рублей

Более сотни клиентов купились на его обещание достать недорогие айфоны В Хорошёвском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Митина, который облапошил больше 100 жителей столицы, выманив у них 64 млн рублей.
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