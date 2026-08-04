Рабочий погиб на предприятии в Сызрани: что известно

СЫЗРАНЬ, 4 августа, ФедералПресс. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства, 4 августа на одном из предприятий в Сызрани погиб человек.
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