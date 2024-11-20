Президент Бразилии разозлил страны Запада на саммите G20. Лидеров ЕС не устроило его решение по Украине

Лидеры западных стран разозлились из-за решения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не тратить много времени на обсуждение украинского кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии