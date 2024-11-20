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Президент Бразилии разозлил страны Запада на саммите G20. Лидеров ЕС не устроило его решение по Украине

Президент Бразилии разозлил страны Запада на саммите G20. Лидеров ЕС не устроило его решение по Украине

Лидеры западных стран разозлились из-за решения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не тратить много времени на обсуждение украинского кризиса.

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