Дмитрий и Екатерина Митяевы стали победителями ультрамарафона Marathon du Mont-Blanc на дистанции 90 км, который проходил 28 июня во Франции

С 27 по 30 июня в Шамони (Франция) проходила 45-я трейловая гонка Marathon du Mont-Blanc. Участникам были доступны следующие дистанции: 90 км с набором высоты 6330 м; 42 км с набором высоты 2540 м; 23 км с набором высоты 1680 м; 10 км с набором высоты 325 м; 3,8 км (вертикальный километр) с набором высоты 1000 м; 21 км для команды; Супружеская пара Дмитрий и Екатерина Митяевы из России стали победителями в гонке на 90 км.
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