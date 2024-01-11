Кто, по мнению японцев, сбросил на них атомные бомбы

Liudmila Kosteley

А здесь и спорить НЕ НАДО. Японцы. умная особенно по технике НАЦИЯ. ОНИ ЗНАЮТ, что США изобрели Атомную Бомбу в 1945 году (вот и проверили на японцах). А в СССР, БОМБУ изобрели в 1949 году (испытание было в 1954), так как СССР, могли в 1945 году бросить ДВЕ БОМБЫ? Вот пусть кто мне ВОЗРАЗИТ (с ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ!)