У Японии есть три государства, которые причиняли ей Боль. СССР, который принудил японцев сдаться во Второй мировой войне, и отобрал часть островов.
Кто, по мнению японцев, сбросил на них атомные бомбы
Комментарии
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Бауржан Сатпаев
Хотелось бы, чтоб это было правдой.
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1 д.
Liudmila Kosteley
А здесь и спорить НЕ НАДО. Японцы. умная особенно по технике НАЦИЯ. ОНИ ЗНАЮТ, что США изобрели Атомную Бомбу в 1945 году (вот и проверили на японцах). А в СССР, БОМБУ изобрели в 1949 году (испытание было в 1954), так как СССР, могли в 1945 году бросить ДВЕ БОМБЫ? Вот пусть кто мне ВОЗРАЗИТ (с ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ!)
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23 час.
ИК
Иосиф Калинин
А сколько он отдал "норвегам"?
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12 час.
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