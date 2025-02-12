В Иркутске подводят промежуточные итоги программы РЗТ

В Иркутске подводят промежуточные итоги программы развития застроенных территорий (РЗТ). Если коротко — мэрия подбирает площадку, инвесторы за свой счет расселяют на ней граждан из ветхих домов, расчищают пространство, а затем ведут новую застройку.