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В Иркутске подводят промежуточные итоги программы РЗТ

В Иркутске подводят промежуточные итоги программы РЗТ

В Иркутске подводят промежуточные итоги программы развития застроенных территорий (РЗТ). Если коротко — мэрия подбирает площадку, инвесторы за свой счет расселяют на ней граждан из ветхих домов, расчищают пространство, а затем ведут новую застройку.

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